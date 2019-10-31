حسن الرداد ينشر صورة شقيقته.. والجمهور يطالب زوجته إيمي بوضع الحجاب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم للانتقاد، بعد قيام زوجها الفنان حسن الرداد بنشرِ صورةٍ له ولشقيقته عبر حسابه الشخصي على تويتر علق عليها: "I love u sister" أو "أحبك أختي"، أثناء قيامها بجولةٍ ترفيهية في مدينة "ديزني لاند"، خلال زيارتهما لفرنسا.

وظهرت شقيقة الرداد في الصورة إلى جانب شقيقها وقد بدا الشبه واضحًا بينهما؛ إذ علّق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك الشبه، فيما ركّز آخرون على ارتدائها الحجاب، ليبدأ بعضهم في انتقاد زوجته إيمي، متمنين لها أن ترتدي الحجاب تمامًا مثل شقيقة زوجها.

وانقسمت الآراء حول من انتقدها وحول من دافع عنها، معتبرين أن إيمي محترمة حتى من دون غطاء الرأس، وذلك بعد انتشار الصورة على عددٍ من الحسابات الناشطة على إنستغرام.

ويشار إلى أن الرداد نشر على حسابه الخاص على التطبيق صورًا أخرى من جولته، تلقّى عليها عددًا كبيرًا من التعليقات التي تمنت له زيارة سعيدة من خلال حسابه الشخصي، إلا أنَّ زوجته إيمي لم تظهر في أيٍ منها.

وتأتي هذه الزيارة كاستراحةٍ من العمل؛ إذ يستعد حسن الرداد لتصوير فيلم جديد بعنوان "حصار جهنم"، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام.

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وحتى الآن لم تستقر الشركة المنتجة على اختيار البطولة النسائية بعد استبعاد الفنانة إيمي سمير غانم، بينما تم الاتفاق مع كلٍ من الفنانين؛ سيد رجب، وهالة فاخر، ومنذر ريحانة، ومعتصم النهار، وكريم سرور، وسيكون من إخراج وتأليف محمد ميدة، على أن يظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد أمين، وأكرم حسني، وأحمد فهمي.

في الوقت الذي ينتظر الرداد فيه البدء بعرض مسرحيته "لوكندة الأوباش" والمقرر عرضها في ​موسم الرياض​ في ​السعودية​، على مسرح بكر الشدي بالبوليفارد، خلال الفترة المقبلة، ويشاركه بطولتها كلٌ من ماجد المصري، إيمان العاصي​، هالة فاخر، وحسن عبد الفتاح، من إخراج ​أشرف زكي​.

يُذكر أن آخر أفلام حسن الرداد كان فيلم "عقدة الخواجة"، عام 2018، وشارك ببطولته هنا الزاهد، وهشام ماجد، وشيكو، وإخراج بيتر ميمي، والذي تدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.