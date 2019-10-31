داليا مبارك تعود للعيش بالسعودية.. وتستفتي جمهورها حول "اللوك" الجديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت الفنانة السعودية داليا مبارك بنقل إقامتها من دبي إلى العاصمة السعودية الرياض، بحسب معلومات ردت السبب إلى حالة الانفتاح الفني والثقافي التي تعيشها المملكة خلال الفترة الحالية، حيث شجعها ذلك على العودة للانطلاق بأعمال فنية وغنائية جديدة.

من جهة أخرى، قامت داليا أيضًا بتغيير "اللوك" الخاص بها، وهو ما ظهر بأحدث صورة نشرتها في إنستغرام والتي بدت فيها بشعر قصير، وتوجهت بسؤال لجمهورها حول "اللوك" الذي يرونه أنسب وأجمل، فأجابت الغالبية لصالح اللوك الجديد.

يشار إلى أن داليا مبارك تعيش فترة سعادة بعد طرح ميني ألبوم غنائي جديد لها يحمل اسم "في حياتك مستحيل" قبل أسابيع، حيث حقق نجاحًا لافتًا عبر المنصات الرقمية واليوتيوب، واعتمدت الفنانة السعودية فيه على الغرافيك في تصوير الكليبات الدعائية الخاصة بالألبوم.

وفيما ترددت خلال الفترة الماضية أنباء تقول إن شركة "ذا وان" هي من أنتجت ميني الألبوم الأخير لداليا مبارك، لكن مصادر تؤكد أن الألبوم من إنتاج داليا مبارك وأن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات هي من تتولّى مهمة توزيعه.

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الجدير بالذكر أن الفنانة السعودية داليا مبارك كشفت قبل أيام عن معاناتها مع مشكلة طارئة ظهرت مع ولادة ابنتها الوحيدة "لي لي سمر"، وما زالت تحاول معالجتها حتى الآن.

فقد أكدت داليا مبارك في تصريحات صحفية أن وزنها زاد منذ ولادة ابنتها وأنها لا تستطيع العودة لوزنها الطبيعي المعتاد برغم أنها أنقصت وزنها بالفعل بمساعدة زوجها الأمريكي الهيم، إلا أن وزنها قد زاد مجددًا ليصبح 50 كغم بعد أن كانت 45 كغم قبل الحمل.

وقالت الفنانة السعودية إن عليها الانتباه لوزنها لكنها لم تعد تكترث، مؤكدة أنها من المفترض أن تفقد المزيد من الوزن إلّا أنها تفكر في الاحتفاظ بوزنها الحالي.

واعترفت داليا مبارك أن زوجها يحرص على ممارسة الرياضة بانتظام لدرجة أنه يركض بين الشارقة ودبي، وأنها لا تستطيع حتى الركض لميل واحد فقط، غير أنها أكدت أنه يعينها على رعاية ابنتهما كما يقوم بتنظيم وقته حتى يتمكن من الانتباه للصغيرة خلال انشغال والدتها بحفلاتها الموسيقية.