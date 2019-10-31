فيحان: ملاك الحسيني اعتذرتلي.. ولو كنت من جنسية أخرى لتم تكريمي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن نجم السوشال ميديا السعودي فيحان عن السبب الذي دفعه لعدم الرد على التجريح الذي تعرض له، أثناء استضافته في برنامج "الحراك مع ملاك"، مشيرًا إلى أن تربيته وأخلاقه منعاه من ذلك، موضحًا أن المذيعة ملاك الحسيني قدمت له اعتذارًا بعد الحلقة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "كان في عتب من الناس أثناء اللقاء أنه ليش ما رديت على التجريح.. أنا أتعامل بأصلي وتربيتي فالحمد الله كنت متزنًا ولرغم الاستفزاز ماسك نفسي".

وتابع: "الحمد لله لقيت تعاطف كبير من المجتمع.. واللي صار إنه للأسف الشديد عند أغلب الإعلاميين يستفزون الضيوف لرفع التريند ونسبة المشاهدة وللأسف الشديد نفتقد المهنية".

أما عن المذيعة ملاك الحسيني، فقال: "تواصلت معي بعد اللقاء وانصدمت من رد فعل المجتمع وهي اعتذرت لي وأنا التمست العذر لها.. ولو كنت من جنسية أخرى لكنت حظيت بتكريم كبير.. يمكن عشان أنا ابن البلد شعروا أنه فيه منافسة.. وملاك الحسيني هتزورني في البيت قريبًا".

وأضاف أن اسم فيحان ليس هو اسمه الحقيقي، ولكنه يفضل أن يحتفظ بالأسباب لنفسه، مشيرًا إلى أنه اختار هذا الاسم؛ لأنه مستوحى من الصحراء والبادية.

Advertisements

أما عن سر ارتدائه النظارة، فأوضح أن النظارة لها طعم خاص؛ فهي تمثل جزءًا من شخصيته عند الجمهور، خاصة أنها تضيف بعض الغموض.

وأثارت حلقة "حراك مع ملاك" على قناة "أم بي سي"، جدلاً واسعًا بين سعوديين، بعد استضافتها مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي، وتقليلها من قيمة النجم "فيحان" لعدم حصوله على شهادة واتخاذه قدوة بين المتابعين.

واتهم رواد مواقع التواصل الإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف بـ "الخروج عن حدود اللباقة" حينما قالت إنّها "لا تتابع مَن مثله" وإنه "أوفر"، خاصة وأن فارق العمر بين وعد وفيحان كبير، حيث اعتبر الجمهور أنه كان يجب عليها ان تحترمه، قبل أن تتكشفت الأمور لاحقًا وتوضع النقاط فوق الحروف.