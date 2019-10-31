نيكي ميناج تحذف تغريدتها بعد 14 ثانية.. هل تنتظر طفلها الأول؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت المغنية العالمية نيكي ميناج حيرة متابعيها بعدما كتبت منشورًا غامضًا على "تويتر" ثم حذفته بسرعة.

وكتبت نيكي البالغة من العمر 36 عامًا expecting a بمعنى أتوقع أو انتظر دون مزيد من التفاصيل، قبل حذفها في وقت لاحق، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كانت قد تزوجت ميناج من صديقها كينيث بيتي قبل فترة قصيرة، وألمحت الأسبوع الماضي إلى أن الأطفال قد يكونون في الطريق.

سرعان ما حذفت نيكي التغريدة، ولكن لاحظ عددٌ من المعجبين الأمر والذين ألمحوا إلى أنها تنتظر طفلًا فيما أشار البعض إلى أنها ستصدر ألبومًا قريبًا.

وكتبت نيكي فيما بعد تغريدة، قائلة إنها تاريخٌ رسميٌ لـ #QueenRadio في الصباح" ، في إشارة إلى برنامج Apple Radio الخاص بها، مشيرة إلى أن الأمر كان خطأ مطبعيًا.

وسخرت من معجبيها وقالت لهم توجهوا إلى أسرتكم لتناموا؛ إذ حان وقت النوم في منطقتكم".

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وكانت الممثلة ومغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، قد قالت في يوليو الماضي عبر برنامج إذاعي شهير أنها حصلت على تصريح للزواج، وأخبرت معجبيها أنها حاليًا تخطط للزواج من حبيبها كينيث بيتي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المغنية البالغة من العمر 36 عامًا والمرشحة لجائزة غرامي، صرّحت بأن هدفها من الزواج هو الحمل وتكوين أسرة.

ومنذ بدايتها؛ أثارت هذه العلاقة الكثير من الجدل؛ إذ أُدين بيتي، في العام 1995 بمحاولة اغتصاب، وسُجن لمدة سبع سنوات في قضية قتل خطأ.

ولكن ميناج رفضت كل هذه الانتقادات الموجهة لزوجها المستقبلي، وأصدرت مقطع فيديو لآخر أعمالها، وأكدت أنها في مكانها الصحيح الآن وتقضي أسعد أوقاتها معه، وقالت إن كل ما تسعى إليه هو الحصول على السعادة.

يُذكر أن نيكي أعلنت منذ أيام أن الزواج وتكوين الأسرة أمر مهم بالنسبة لها، وأنه لا يوجد جدول زمني محدد تضعه لإنجاب أطفال.

كما أعلنت المغنية الأمريكية نيكي ميناج، مؤخرًا اعتزال الغناء من أجل "تكوين أسرة"، الشهر الماضي، إلا أنها تراجعت عنه لاحقًا.