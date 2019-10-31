ياسر جلال يستعد لتصوير مسلسله الجديدة"الفتوة" منتصف تشرين الثاني

القاهرة - لايف ستايل
يستعد الفنان ياسر جلال لتصوير مسلسله الجديد "الفتوة" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2020، منتصف نوفمبر المقبل، بعدما استقرت شركة "سينرجي" بالاتفاق مع المخرج حسين المنباوي على هذا الموعد لبدء تصوير أول المشاهد. ويواصل المخرج معاينة اماكن تصوير العمل في عدد من شوارع القاهرة مع متابعة بناء ديكور كامل ورئيسي في مدينة الانتاج الإعلامي، يمثل حي الجمالية وسيدور فيه معظم أحداث المسلسل، بسبب استحالة التصوير في الحي الاصلي. ويعقد حسين المنباوي جلسات عمل مكثفة من أجل التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في العمل والمقرر الإعلان عنهم خلال الفترة المقلبة بعدما تعاقد منذ يومان مع الفنان محمد دياب والفنان القدير رياض الخولي.
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