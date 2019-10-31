أحمد الجندي يكثف ساعات تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

يصور المخرج أحمد الجندي مشاهد فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بشكل شبه يومي، والذي يخوض بطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني. وقال مصدر،إن أحمد الجندي يسعى لإنهاء تصوير الفيلم خلال أسبوعين، حيث صور 13 يوما من أصل 25 يومًا، لذلك كثف عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية، ويصور العمل خلال هذه الأيام بالديكور الرئيسي للفيلم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يرتبط كل فريق العمل بأعمال فنية أخرى يجب البدء فيها خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل على أقل تقدير. وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة بزوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال. فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، غادة عادل، وإخراج أحمد الجندي.

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