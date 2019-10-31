مروة ناجي تُهدي حفلها بمهرجان الموسيقى للملحن جمال سلامة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أهدت الفنانة مروة ناجي حفلها المقبل في الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، للموسيقار الكبير جمال سلامة رداً منها لجميل ما فعله معها منذ دخولها مجال الغناء. وهو الحفل المقرر إقامته في الليلة العاشرة من المهرجان بتاريخ 10 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وستُحييه بمشاركة الفنانين اللبناني وائل جسار، والعراقي همام إبرهيم

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وفيما تمنت "للموسيقار" الشفاء والعودة إلى عالم الغناء بألحانه الراقية المتميزة، قالت "ناجي" أنها "مدينة للملحن الكبير بما حققته وما ستحققه من شهرة، لكونه أول الداعمين لها مع مديرة مهرجان الموسيقى العربية الدكتورة جيهان مرسي. وشرحت أنه كان صاحب الفضل الأول لانضمامها إلى فرقة نجوم الأوبرا في بداية مشوارها الفني. مشيرةً إلى أنها أحيت العديد من الحفلات الوطنية برفقته وبفضله حيث غنّت ألحانه أمام كبار مسؤولي الدولة ورئيس الجمهورية.

هذا وأشارت إلى أنها متحمسه جداً لكونها جزءاً من فعاليات مهرجان الموسيقى والفنون العربية الذي ستشارك فيه بحفلتي "حكايتي مع الزمان"