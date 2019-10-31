الأب طوني الخولي يعتذر عن الانضمام لمتظاهري لبنان بداعي التهديد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ الأب اللبناني طوني الخولي_الذي بدأ حياته بعالم الغناء بتسمية ربيع الخولي_ متابعيه عبر مواقع التواصل بإعلان إلغاء زيارته الى لبنان ليقف مع اللبنانيين بمحنتهم في ظلّ الأوضاع الأمنية في البلاد، بعدما شارك مع المعتصمين في مونتريال حيث يتواجد الآن. وذلك عبر فيديو نشره وشرح فيه أسباب تراجعه عن وعده بالتواجد معهم على أرض لبنان. قائلاً: "علمت من مصادر موثوقة أنني ممنوع من النزول إلى لبنان". وأضاف بالعامية اللبنانية: "إذا نزلت رح يكمشوني. بنزل لمّا تروق الحالة، ورح صلّيلكن".





يُذكر أنه أطلق بصوته أغنية في 22 أكتوبر من كلمات وألحان الفنان الياس الرحباني وهي بعنوان: "ثوروا شي مرة ثوروا قولولهم مرة لا"

