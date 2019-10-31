شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات أبطال "حواديت الشانزليزيه" × 6 بروموهات على on e والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شبكة قنوات ON E البروموهات الدعائية لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" استعداداً لعرض العمل على شاشتها يوم 10 نوفمبر المقبل، حيث طرحت القناة برومو قصير لكل بطل من الأبطال الى إلى آخر يجمع مشاهد لكل المشاركين في البطولة، وذلك بعد طرح البوسترات الرسمية للمسلسل ضمن عمليات الدعاية التى انطلقت هذا الأسبوع.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، انجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي.

"حودايت الشانزليزيه" يسجل التجربة الأولى فى الكتابة لمؤلفيه أيمن سليم ونهى سعيد، وأيضاً الأولى للمخرج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات، وتم تصويره على مدار الثلاثة أشهر الماضية ما بين بلاتوهات وشوارع مدينة الإنتاج الاعلامى بديكورات مختلفة ومتنوعة تم بنائها خصيصاً للعمل.

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