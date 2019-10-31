شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق تصوير فيلم رانيا يوسف "صندوق الدنيا" بصحبة صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة رانيا يوسف و الفنان صلاح عبد الله ، تصوير المشاهد الأولى من فيلم "صندوق الدنيا"، اليوم الخميس فى الديكور الخاص بالعمل، والعمل من اخراج عماد البهات ومن المقرر أن يبدأ باسم سمرة وخالد الصاوي بتصوير مشاهدهم خلال الايام القليله المقبلة.

وتدور أحداث العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

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