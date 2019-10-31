شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يحيى ذكرى وفاة أخيه الأكبر بصورة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان سليمان عيد، اليوم، صورة تجمعه بأخيه الأكبر الراحل، خلال حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام، وذلك فى ذكرى وفاته الثامنة، وعلق عيد على الصورة قائلا "فات 8 سنين على وفاة أخويا الكبير الدكتور محمد عيد الله يرحمه كان أخويا وأبويا وأستاذى أرجو الدعاء له ولجميع أمواتنا بالمغفرة والرحمة".

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان" الذى شارك به فى السباق الرمضان للعام الجارى، وجسد فيه شخصية المحامى مجدى "مجدى فتلة"، وهو شخص يسيطر عليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد، كما شارك أيضاً فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد. مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان عيد يحيى ذكرى وفاة أخيه الأكبر بصورة على إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.