كيف احتفلت كيم كارداشيان باعتراف أمريكا بالإبادة الجماعية للأرمن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان مع أطفالها الأربعة باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك، معتبرة ذلك نصرا عظيما للشعب الأرمينى.

ونشرت كيم كارداشيان صورتها مع أبنائها الأربعة فى أرمينيا، عبر حسابها الرسمى على إنستجرام معلقة: "بالأمس كان هذا انتصارًا كبيرًا للشعب الأرمينى عندما أقر مجلس النواب الأمريكى بالإبادة الجماعية للأرمن".

كيم كارداشيان وشقيقتها في أرمينيا

ونشرت أيضا كيم كارداشيان ذات الأصول الأرمينية صورا لها مع شقيقتها كورتنى خلال زيارة سابقة مع شقيقتها، احتفالا باعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.

كيم كارداشيان وشقيقتها في أرمينيا في أكتوبر الجارى

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وأضافت كيم عبر استورى إنستجرام صورة لنصب الإبادة الجماعية للأرمن فى يريفان عاصمة أرمينيا، والتى زارتها فى 9 أكتوبر الجارى، ووفقا للتشريع الخاص بالاعتراف الرسمى بالقتل الجماعى لعام 1915 لما يقدر بنحو 1.5 مليون أرمينى على يد الإمبراطورية العثمانية كان بمثابة إبادة جماعية أقرت بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتًا.

نصب الإبادة الجماعية للأرمن

كيم كارداشيان في ارمينيا

كيم كارداشيان وشقيقتها في أرمينيا