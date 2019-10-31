شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تطلب 10 ملايين دولار تعويضا من تطبيق استغل صورها دون أذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، دعوى قضائية ضد تطبيق لتعديل الصور، لاستخدامه صورها في حملته الإعلانية دون إذن مسبق منها.

ورفعت كيم دعوى قضائية ضد شركة iHandy أمس الأربعاء، في المحكمة العليا بكاليفورنيا في لوس أنجلوس، مطالبة بتعويض 10 ملايين دولار على الأقل، لاستغلال صورها عمدا لجني خدمات إعلانية وترويجية بملايين الدولارات من دون دفع ثمنها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت كارداشيان إن تطبيق Sweet Cam استخدم صورتها عام 2017، التي تروج فيها لخط التجميل واستخدمها في حملته الإعلانية الخاصة التي عززت التطبيق.

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من جانبه أكد محامى كيم "مارتى سينجر" دفاع الشركة بأنها لم تكن تعرف أن الصورة المستخدمة هي لكادرشيان بالفعل، مشيرا إلى أن مبلغ 10 ملايين دولار غير مرتفع لأنها تتقاضى مبالغ طائلة فى أى إعلان يستخدم صورتها وشخصيتها.