عمرو القاضي: المشاهد الأولى لـ"صندوق الدنيا" جمعت رانيا يوسف وصلاح عبد الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعرب الفنان عمرو القاضي، عن سعادته بأولى تجاربة الإنتاجية، وهو فيلم "صندوق الدنيا".

وأكد "عمرو" في تصريح خاص لمصراوي، أنه يتمنى نجاح التجربة الأولى له في عالم الإنتاج، ويسعى لمشاركة الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية.

وتابع: "سيتضح الأمر بعد تصويرالعمل، والانتهاء من جميع التفاصيل".

وأضاف: "بدأنا التصوير يوم الثلاثاء الماضي، وجمعت المشاهد الأولى بين أبطال العمل الفنان صلاح عبدالله، والفنانة رانيا يوسف، ونستكمل التصوير خلال الفترة القادمة بمنطقة وسط البلد".

وأشار إلى أنه سيعلن عن المشاريع القادمة التي تنتجها شركته، لكنه ينتظر عرض "صندوق الدنيا"، للإعلان عن هذه المشروعات.

فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، صلاح عبدالله، شريف إدريس، سامي مغاوري، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

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