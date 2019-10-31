زوجة تامر حسني وابنة أصالة ترقصان على "عيش بشوقك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، برفقة المطربة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، ترقصان على نغمات أغنية "عيش بشوقك" لتامر حسني.
كما ظهرت بالفيديو الفنانة سلمى أبو ضيف، وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور.
يذكر أن شام الذهبي، افتتحت مؤخرا عيادة تجميل خاصة، وحرصت عدد من نجمات الفن على عمل جلسات للبشرة في عيادة "شام".
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