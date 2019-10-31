سليمان عيد ينشر صورة لشقيقه الأكبر ويوجه له رسالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
شارك الفنان سليمان عيد جمهوره، بصورة تجمعه بشقيقه الأكبر عبر حسابه الخاص على انستجرام.
وكتب: "فات 8 سنين على وفاة أخويا الكبير الدكتور محمد عيد، الله يرحمه كان أخويا وأبويا وأستاذي، أرجو الدعاء له ولجميع أمواتنا بالمغفرة والرحمة".
وانهالت عليه التعليقات التي تضمنت الدعاء له بالرحمة، كما أشاد عدد كبير من متابعيه بوفاء سليمان لشقيقه الراحل.
يذكر أن الفنان سليمان عيد شارك في بطولة مسلسل "البرنسيسة بيسة" والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، مع مي عز الدين، أمير المصري، محمد أنور، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم وإخراج أكرم فريد
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