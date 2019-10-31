بعد تعرضه للتنمر.. نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دافعت الفنانة نشوى مصطفى، عن زميلها الفنان أحمد فلوكس، الذي تعرض مؤخرا لحملة من "التنمر" شنها عليه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "نشوى" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا، والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بدعم زميلى الفنان المحترم".

وتعرض "فلوكس" لهجوم وسخرية من قبل البعض، بعدما نشر مجموعة من الصور من احتفالية نصر أكتوبر، والتي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا، وتم تسليمه درع التكريم، وبعدها قام بعض المتابعين بالهجوم عليه، وجاءت تعليقاتهم: "إنت صدقت نفسك ولا إيه"، "الله يرحمك يا فنان"، "ما كفاية أفورة"، وغيرها.