بالصور.. ديانا كرزون محاطة بالورود في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة الأدرنية ديانا كرزون، مجموعة صور جديدة لها، وهي محاطة بباقات من الورود، احتفالا بعيد ميلادها الـ 36.

وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "الله لا يحرمني منكم، أمي وأهلي وأصدقائي وكل الناس يلي بتحبني، بحبكم، بدعي لحالي الله يعطيني السعادة وراحة البال وجبر الخاطر، شكرار لكل رسالة وصلتني منكم".

واحتفلت ديانا كرزون أمس، بعيد ميلادها الـ 36، فهي من مواليد 30 أكتوبر 1983، حازت على شهرة واسعة، عقب حصولها على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003، وقدمت بعدها عددا كبيرا من الأغاني.