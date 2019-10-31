ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيت الفنانة رشا سامي العدل، ذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير، الذي يوافق 2 نوفمبر. ونشرت "رشا" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورة تجمعها بالنجم الراحل، وعلقت: "عيد ميلاد حبيبي بعد بكرة (السبت)، وهحتفل معاه بيه وأدعو له كتير". Advertisements وتابعت: "مش عايزة أعمله لوحدي عايزة أفاجئه بكل صحابه وحبايبه يكونوا موجودين، ويدعوا له معايا ويبقى أحلى عيد ميلاد ليه في الجنة إن شاء الله، هااااا مين معايا الجمعة نص الليل ندعيله سوا". الفنان سامي العدل ولد في 2 نوفمبر 1946، ساهم في اكتشاف العديد من المواهب، وله عدد كبير من الأعمال المهمة في السينما والتليفزيون منها "ريا وسكينة"، "قضية رأي عام"، "حديث الصباح والمساء"، "حرب الفراولة"، وغيرها.

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