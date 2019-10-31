تراند اليوم : مفاجأة.. فنان عالمي يعلن اعتناقه الإسلام:«أريد أن أتوب عن خطاياي»



فجر فنان عالمي مفاجأة باعتناقه الدين الإسلامي الحنيف، مؤكدًا أن يريد أن يتوب عن خطاياه، كما أنه سيحاول أن يكون مسلمًا جيدًا خطوة خطوة.

الفنان الكوري جاي كيم ، اختار لنفسه اسم "داوود"، وكتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي"انستجرام" :« منذ أن أصبحت مهتماً بالإسلام ، تغيرت أشياء كثيرة في حياتي. في الحقيقة ، لست مستعدًا تمامًا ، لكنني سأحاول أن أكون مسلماً جيداً خطوة بعد خطوة. على الرغم من أنني أخطأت من قبل ، إلا أنني أريد أن أتوب عن خطاياي وأقف أمام الله على الرغم من أنني لم أكن مسلمًا ، إلا أنني أعلم أن الله دائمًا معي».

وكان الفنان الكوري قد كشف منذ بضعة أسابيع أنه بدأ في دراسة الإسلام، حيث نشر فيديو عبر قناته على “يوتيوب” متسائلاً فيه عما سيحدث إذا اعتنق الإسلام، ثم فاجأ جمهوره بالفعل بعدها بفترة قصيرة بإعلانه إسلامه أوائل شهر أكتوبر الجاري، لكن الجمهور العربي تداول مقطع الفيديو بقوة مؤخراً خاصة بعد قرار الكويت بحرمان فريق D- Crunch من الغناء قبل دقائق من حفل كان مقرراً إحيائه منذ أيام قليلة.

الجدير بالذكر كيم جاي هو عضو في فريق TraxX كما كان عضواً من قبل في فرقة SM The Ballad، كما أنه شارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات والمسلسلات الشهيرة، ومن بينها Missing و Touch Your Heart و Andante.