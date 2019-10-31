تراند اليوم : طليقة "أحمد الفيشاوي" تكشف سر عزوفها عن الزواج...

فسرت هند الحناوي، طليقة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، وأم ابنته الوحيدة "لينا"، التي كانت محورًا لجدل واسع قبل سنوات، بسبب رفض الأخير الاعتراف بابنته منها.

وقالت الحناوي معلقة على صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "يسأل الناس لماذا أنت غير مرتبطة، أنت جذابة وذكرية ورائعة.. وأنا أقول: أنا مؤهلة".

وكانت الحناوي فاجأت الجميع قبل 4 سنوات بصورة مع عريسها كانت قد نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

يذكر أن "الحناوي" كانت قد أقامت دعوى إثبات نسب ضد الفيشاوي، في قضية شغلت اهتمام الرأي العام في مصر قبل سنوات.

وبعد تداول القضية أمام المحاكم، حصلت على حكم بإثبات نسب ابنتها للفيشاوي، وأثبتت زواجها منه عرفيًا. لكنه تمسك بموقفه الرافض للاعتراف مدعومًا من والديه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي.

غير أنه في النهاية اعترف بأبوته لابنته "لينا" بعد زواج عرفي، لكن توترت العلاقات خلال الشهور الماضية بين الفيشاوي وابنته المقيمة في بريطانيا للدراسة، بعد أن كشفت عن رفعه دعوى لعدم السماح لها بمغادرة مصر، الأمر الذي جعلها لا تحضر جنازة جدها.