تراند اليوم : "هاني شاكر" يسخر من "محمد رمضان".. شاهد ما قاله...

حث الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، الممثل محمد رمضان على التوقف عن الغناء على طريقة أغنية "نمبر وان" و"السلطان"، وانتقاء كلمات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال شاكر الذي كان يتحدث في مقابلة تليفزيونية، إن رمضان ليس مطربًا ولكنه يغني "راب"، وأشار إلى أنه إذا كان ينوي إكمال طريقه في الغناء عليه أن يغير من الكلمات التي يقولها.

وأضاف: "عرفنا إنك نمبر وان، وعرفنا أن هو مفيش غيرك، وعرفنا أنك السلطان وبيقلعوك الجزمة على المسرح وأنت بتغني، وبيشيلوك زي الملوك، عرفنا الكلام دا الحمد لله ياريت يبقى في جديد الفترة الجاية".

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كان شاكر وافق على منح تصريح لـ "رمضان" بإقامة حفلات غنائية على الرغم من عدم كونه مطربًا، لكنه في المقابل يتشدد في منح تصريح لمطرب المهرجانات "حمو بيكا".

وقال في مقابلة سابقة إن رمضان وحمو بيكا مثل بعضهما "صوتهم وحش"، لكن الفرق أن رمضان ينتمي لنقابة الممثلين مما لا يمكنه من منعه من الغناء، لأنه يأخذ تصاريحه عن طريق خطاب مرسل من النقابة التي يتبعها.

فيما رد "حمو بيكا" على نقيب الموسيقيين قائلاً:، "عارف إن صوتي وحش بس أنا ليس جمهور بالملايين".