تراند اليوم : ممثلة مصرية تصدم برد الفعل على استخدامها لحديث نبوي...



ردت الممثلة المصرية ريهام عبدالغفور بانفعال على متابعة لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، بعد أن استخدمت حديثًا نبويًا في تعليقها على صورة لها.

وأرفقت "ريهام" صورة بتعليق قالت فيه: "إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني وحكتلهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل.. أول مره أعمل شبه محاضره عن التمثيل بس كان كلام من القلب مفيهوش اي تنظير وأتمني أكون كنت مفيدة ولو شويه صغيرين❤️# خير الناس أنفعهم للناس".

غير أن ريهام تلقت تعليقًا صادمًا من متابعة لها وجهت نقدًا قاسيًا للعاملين بمجال الفن عمومًـا، وطلبت منها التوقف عن الاستشهاد بأحاديث أو آيات من القرآن الكريم.

وكتبت قائلة: "خير الناس أنفعهم للناس عشان نفعتيهم وأقنعتيهم بمجال التمثيل؟ بلاش نستشهد بأحاديث وآيات على حاجة عك وحرام ومعاصي وفتنة كبيرة أوي".

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لترد "ريهام" قائلة: "والله ربنا هو اللي بيحاسب مش حضرتك، ولو أنت شايفة التمثيل حرام والممثلين خطائين فأعتقد أحسن عدم متابعتهم عشات متاخدش ذنوب".

يذكر أن ريهام هي ابنة الممثل أشرف عبدالغفور، المعروف بالتزامه الأخلاقي. وحين سئل مؤخرًا عن ارتدائها زيًا جريئًا "هوت شورت" في مهرجان الجونة السينمائي رفض التعليق، وقال إنها مسئولة عن تصرفاتها.