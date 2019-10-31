ياسمين صبري تدخل على خط “قتيل التذكرة”

انفجرت الممثلة المصرية ياسمين صبري في وجه أحد متابعيها بسبب قضية قتيل تذكرة القطار. بعدما تساءلت عبر حسابها في «تويتر»: «مكنش في واحد في القطر قادر يدفع ثمن التذكرة؟» في إشارة للركاب الذين لم يعرضوا دفع ثمن التذكرة للشابين اللذين أجبرهما محصل التذاكر على القفز من قطار الإسكندرية أثناء سيره، ما أدى إلى دهس أحدهما وإصابة الآخر، فيما انهالت التعليقات على التغريدة، إلا أنها غضبت بشدة من تعليق مغرد كتب فيه: «لو كنتي موجودة والله ما هتدفعي لهم».

فردت عليه: «والنبي كفي نفسك» تعبيرا عن غضبها وطلبها أن يهتم بنفسه أولاً قبل أن يتحدث عن تغريدتها. فتعاطف عدد كبير من المتابعين مع ردها، ما دفع المغرد إلى حذف تغريدته.