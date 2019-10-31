تامر عاشور يحيي “ليالي المحروسة” في موسم الرياض

أحيا المغني المصري تامر عاشور حفل «ليالي المحروسة»، (الثلاثاء)، ضمن فعاليات موسم الرياض. وأعلنت الهيئة العامة للترفيه أن الحفل الذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، نفدت تذاكره بالكامل قبل بدئه بـ48 ساعة، وأشعل عاشور حماس الجمهور السعودي بمجموعة من أجمل أغانيه المعروفة، كما ردد الجمهور كلمات الأغاني، ما خلق أجواء ممتعة أثناء وصلته الغنائية.
ويستمر موسم الرياض في العاصمة السعودية حتى منتصف ديسمبر القادم، فيما يشهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية، يحضرها عدد كبير من نجوم وفناني العالم.
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