بالفيديو: المغني واليوتيوبر الكوري الشهير “كيم جاي” يعتنق الإسلام

أعلن كيم جاي المعروف باسم Jay أحد أشهر نجوم الكيبوب K-Pop الكوريين اعتناقه الإسلام من خلال مقطع فيديو، ظهر فيه وهو ينطق الشهادتين ويعلن عن اسمه الجديد الذي اختاره، حيث زف الخبر لمحبيه من خلال حسابه الرسمي عبر “تويتر”. فقد كتب Jay عبر حسابه على تويتر تغريدة باللغة العربية يزف من خلالها الخبر لمحبيه حيث كتب: “وأخيراً أصبحت مسلماً.. داوود كيم”، مؤكداً أنه اختار لنفسه اسم داوود، كما نشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يشهر إسلامه داخل أحد المركز الإسلامي في العاصمة الكورية سول، حيث تخطت معدلات مشاهدته 2 ونصف مليون مشاهدة.

وكان النجم الكوري قد كشف منذ بضعة أسابيع أنه بدأ في دراسة الإسلام، حيث نشر فيديو عبر قناته على “يوتيوب” متسائلاً فيه عما سيحدث إذا اعتنق الإسلام، ثم فاجأ جمهوره بالفعل بعدها بفترة قصيرة بإعلانه إسلامه أوائل شهر أكتوبر الجاري، لكن الجمهور العربي تداول مقطع الفيديو بقوة مؤخراً خاصة بعد قرار الكويت بحرمان فريق D- Crunch من الغناء قبل دقائق من حفل كان مقرراً إحيائه منذ أيام قليلة. كيم جاي هو عضو في فريق TraxX كما كان عضواً من قبل في فرقة SM The Ballad، كما أنه شارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات والمسلسلات الشهيرة، ومن بينها Missing و Touch Your Heart و Andante.