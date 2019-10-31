صور.. تكريم شهداء حرب أكتوبر ونجوم الممر

أقيمت، مساء الأربعاء، احتفالية تكريم شهداء حرب أكتوبر على المسرح القومي، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومدير المسرح القومي الفنان أحمد شاكر.

تم تكريم نجوم فيلم "الممر" بالإضافة إلى المشاركين شاركوا فى أعمال درامية و مسرحية عن حرب

اكتوبر.

يذكر أن فيلم "الممر"، بطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود

حجازي، ألحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

تدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.