غدًا…" قرار إزالة " على مسرح ساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي غدًا الفريق الغنائي " قرار إزالة " في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على مسرح الحكمة، تميز فريق " قرار إزالة " بتقديم أغاني غير مألوفة تجذب العديد من الشباب بالإضافة لمزج موسيقي الروك مع الألحان الشرقية. أغاني غير مألوفة تجذب العديد من الشباب بالإضافة لمزج موسيقي الروك مع الألحان الشرقية. الجدير بالذكر إن فريق قرار إزالة قد تأسس في عام 2012، وقد بدأوا اولى خطواتهم الفنية بتقديم تراك " بتسألوا على أية "، ومن ثم قدموا أغنية " أنا كافر"، " أول امبارح " و أغنية " قرار ازالة ". قد تأسس في عام 2012، وقد بدأوا اولى خطواتهم الفنية بتقديم تراك " بتسألوا على أية "، ومن ثم قدموا أغنية " أنا كافر"، " أول امبارح " و أغنية " قرار ازالة ".

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