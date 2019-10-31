شاهد.. صورة هنا الزاهد في طفولتها

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد صورة لها أثناء فترة طفولتها على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وصورة أخرى لها أثناء فترة الشباب، علقت هنا الزاهد علىالصورة قائلة " إيه رأيكم فيا وأنا صغيرة "، لتتلقى هنا الكثير من التعليقات الإيجابية والعديد من الإعجابات.
الجدير بالذكر إن هنا الزاهد كانت قد شاركت في بطولة مسلسل " الواد سيد الشحات " والذي عرض في موسم رمضان الماضي، المسلسل من بطولة أحمد فهمي، محمد عبد الرحمن ( توتا ) وغيرهم الكثير من نجوم الفن.
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