7 نوفمبر.. عرض فيلم " معركة الجزائر" بسينما زاوية

تستضيف سينما زاوية ضمن فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي، فيلم " معركة الجزائر " والذي يعرض كجزء من أفلام البرامج الخاصة للبانوراما يوم السابع من شهر نوفمبر المقبل، على عكس أفلام بانوراما الفيلم الأوروبي فهذا الفيلم مجاني ويمكن للراغبين حضوره بدون تسجيل مسبق فهذا الفيلم مجاني ويمكن للراغبين حضوره بدون تسجيل مسبق تدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينات من القرن الماضي ويستعرض تاريخ النضال الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، Advertisements الفيلم من بطولة إبراهيم حجاج، جان مارتن، ياسف سعادي. الفيلم من بطولة إبراهيم حجاج، جان مارتن، ياسف سعادي. يذكر أن الفيلم قد حصل على جائزة أفضل مخرج في مسابقة جوائز الأوسكار لعام 1969، وقد حصل على جائزة أفضل سيناريو أصلي في مسابقة الأوسكار لنفس العام، كذلك جائزة أفضل فيلم أجنبي طويل في الأوسكار

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