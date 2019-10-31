ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة اللبنانية ميرا التي شاركت ببرنامج ستار اكاديمي في موسمه الاول اغنية جديدة ديو مع الفنان اللبناني ايوان وهي اغنية وطنية بمناسبة الثورة .

وقالت ميرا تعليقا على العمل في حديث خاص مع الفن :"اسمع اصداء ايجابية جدا عن العمل وتوجهنا بهذه الاغنية لكل الشعب اللبناني لم نفكر بأي حزب او اي طائفة فمن منا لم يتغرب ؟ ومن لم يشعر بالألم؟ ومن منا لم يعان من الفساد على مختلف الاصعدة ومن منا لا يطمح لحياة افضل له ولعائلته؟ فأنا اسأل بالاغنية التي قدمناها من جريء ومن بريء ؟"

واضافت : "فعلا المخرجة هيفا الفقيه عملت من قلبها وقدمت صورة جميلة جدا والاغنية من كلمات حسان المنجد الحان زاهر البابا وتوزيع طوني سابا" .

واختتمت : "انتهينا من التحضير للاغنية بأيام قليلة جدا. وانشاءلله سأقدم اغنية منفردة غير وطنية بالفترة المقبلة بعد ان يهدأ الوضع ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - نجمة ستار اكاديمي تكشف تفاصيل عودتها بديو مع ايوان وهل تعود للساحة الفنية؟‎حسن الرداد ..... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.