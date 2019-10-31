راكيل تتعرض للخيانة وتنتقم على طريقتها وبجنونها..عادل سرحان :"الله يعين الرجال"

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة اللبنانية ​راكيل​ لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة والتي تمّ تصويرها مؤخراً في بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني ​عادل سرحان​، كاميرا موقع الخليج 365 واكبت كواليس تصوير الكليب وكان لها هذا اللقاء مع راكيل ومع سرحان.

الفنانة راكيل

أخبرينا عن تفاصيل الأغنية والكليب.

الأغنية باللهجة العراقية، ويمكن القول إنها باللهجة البيضاء والعراقية، وهي من كلمات عمر ساري وألحان يحيى السويس وتوزيع طوني سابا.

أول ما سمعت الأغنية دخلت قلبي مباشرةً وإن شاءالله كما شعرت بها انا سيشعر بها الجمهور وتلقى صدى لديهم، ولا أستطيع ان اكشف عن عنوانها الآن لأنني سأحرق الأغنية.

ما هو مضمون الأغنية؟

تتكلم عن شخصيتي، وكما أغنياتي السابقة ، دائماًَ أحب أن ألعب وأقدم الأغاني التي فيها تحدٍ، فلا أحب المرأة الضعيفة وأنا شخصيتي قوية، وأبحث عن عناوين الأغاني التي تشبهني انا.

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ماذا عن الكليب؟

هذه المرة الأولى التي أتعامل فيها مع المخرج عادل سرحان، الأجواء جميلة جداً في التصوير، ونعمل على قصة مهضومة وجميلة، إذ أنه في مكان ما يحدث هناك خيانة معي انا كإمرأة وأنا أعبر من خلال هذه الأغنية عن شعور كل إمرأة ماذا عليها ان تتصرف عندما تتعرض للخيانة.

لماذا إخترت اللهجة العراقية؟

أحببت أن اخوض هذه التجربة، وبالنسبة لي أنا أسمع كثيراً أغنيات خليجية وعراقية، أحب لهجتهم ومعاني أغنياتهم والألحان.

المخرج عادل سرحان.

أخبرنا عن تفاصيل الكليب أكثر.

راكيل أولاً هي شخص نشيط جداً ومهضوم، والكليب يتحدث عن شخصية مستفزة، وتقول لحبيبها "فشر"، فنرى انها تكتشف بأنه شخص خائن وتعاقبه بطريقتها وجنونها، فكيف سيحصل ذلك هذا ما سنراه في الكليب، ويضيف ممازحاً:"الله يعين الرجال من بعد هالكليب".