شاهد .. ريهام سعيد تحتفل مع صديقاتها بحكم البراءة من قضية السمنة

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من احتفالها بحكم البراءة من قضية السمنة .

وظهرت ريهام سعيد في الصورة برفقة عدد من صديقاتها في أحد المطاعم وأمامها تورتة للاحتفال مكتوب عليه ” مبروك ” وتحمل في يديها لافتة مكتوب عليها ” مبروك ” أيضا .

وكتبت ريهام في تعليقها على الصورة : ” الله يبارك فيكم وربنا يخليكم ليا ” .

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يذكر أن محكمة جنح قسم الجيزة أصدرت حكما ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في 28 من شهر أكتوبر الجاري من الاتهامات المنسوبة إليها في قضية إهانة مرضى السمنة خلال إحدى حلقات برنامجها .