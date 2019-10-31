لحظات رومانسية بين روجينا وزوجها أشرف زكي في العلن

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - تعيش الممثلة المصرية ​روجينا​ وزوجها الممثل المصري ​أشرف زكي​ نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون لحظات رومانسية على العلن أمام جميع المتابعين، وشاركت متابعيها بصورة جديدة لهما عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأضافت تعليقا جاء فيه “أنت في لحظاتِ عمري”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements انت فى لحظاتِ عمرى ❤️ @ashrafzakyoffical A post shared by Rogena (@rogenaofficial) on Oct 29, 2019 at 7:49am PDT

ويشتهر الزوجان بعلاقتهما الرومانسية المميزة في الوسط الفني، وانهالت على صورتهما العديد من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيهما وكذلك من زملائهما.

وعلى صعيد مختلف يترأس أشرف زكي الوفد المصري الرسمي المسافر إلى بيلاروسيا للاحتفال بأيام الثقافة المصرية البيلاروسية، بتكليف من وزيرة الثقافة، ويصطحب معه فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، التي ستقدم عرضاً في الاحتفالات المصرية البيلاروسية.