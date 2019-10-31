صديق ضحية ” تذكرة القطار ” يروي تفاصيل الحادث الأليم : ” مكنش معانا غير 30 جنيه والكمسري مرحمناش “

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - كشف الشاب المصري ” أحمد سمير” الشاب المصاب في حادث ” تذكرة القطار ” وصديق الشاب ” محمد عيد ” ضحية الحادث الذي لقى مصرعه تحت عجلات القطار تفاصيل الواقعة وما حدث معهما خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” يحدث في مصر ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” .

وروى أحمد سمير إنه هو وصديقه محمد عيد كانا قد ذهبا إلى مدينة الإسكندرية للعمل هناك وبيع منتجاتهما إلا أن الظروف الجوية وهطول الأمطار حالت دون ذلك ولم يتمكنا من العمل فقررا العودة إلى القاهرة .

وقال إنهما لم يكن معهما سوى 30 جنيه وعندما استقلا القطار أخبروا محصل التذاكر بظروفهما المادية ووضعهما إلا إنه لم يتفهم وعاملهما بعنف ولم يستجب وطالب بنزولهم من القطار مضيفا : ” قلت له الشنطة أهي مبعناش منها جنيه بسبب المطرة والكمسري منه لله مرحمناش ” .

وتحدث أحمد سمير قائلا : ” قلت لمحصل التذاكر ليس معنا قيمة التذكرة لأننا لم نعمل في الإسكندرية فلم يستمع لي وعندما جاء رئيس القطار ليتعرف على المشكلة انفعل علينا بشدة وكان صوته مرتفعا شعرنا بأنه فضحنا في القطار وهددنا بالحبس وقام باستدعاء أمين الشرطة وأبلغه بأننا لا نحمل تذاكر ولا نقود أو بطاقات شخصية ” .

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وتابع أحمد بإنه بعد تخييرهما بين الدفع أو النزول من القطار أو تسليمهما للشرطة وإجبار رئيس القطار لهما على النزول وفتح باب القطار بيده قرر زميله القفز ليلقى حتفه في الحال بعد أن صاح في الركاب : ” هو القطر ده مفيهوش رجولة ولا إيه يا جدعان ” في إشارة إلى عدم تدخل أحد من الركاب لدفع ثمن التذكرة أو الدفاع عنهما أمام رئيس القطار .

وأضاف : ” قفزت أنا أولا من القطار على الرصيف ووقعت على وشي وكان معايا شنطة الشغل ولم يكن هناك أي ضوء في المكان الذي سقطت فيه ولم أر صديقي محمد ” .

وأشار أحمد سمير إلى إنه حاول البحث عن صديقه والوصول إليه قائلا : ” كنت أبحث عن أي شخص لإجراء مكالمة من هاتفه للاطمئنان على صديقي .. اتصلت بهاتف صديقي فرد علي أحد الأشخاص وقال لي أين أنت صاحبك مات .. وفي حينها شعرت بالرغبة في قتل نفسي ” .