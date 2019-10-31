أوبرا مصرية عالمية مهداة الى “توت عنخ أمون”

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلن عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس عن انتهاء كتابة الموسيقى لنص الأوبرا التي كتبها وتحمل عنوان “توت عنخ آمون”، بانتظار توقيع العقد مع دار الأوبرا المصرية.

وفي حديث لـ “العين الإخبارية” صرح العالم المصري أن المتحف المصري الكبير كان مشروعه هو ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الذي بدأ عام 2005 ويفتتح نهاية عام 2020، ويعد أكبر مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

واعتبر حواس أن “توت عنخ آمون” سوف يكون بطل الافتتاح بلا منازع، لهذا السبب عكف منذ فترة على كتابة أوبرا باسمه، وانتهى منها، ووضع موسيقى الأوبرا مؤلف موسيقي إيطالي انتهى لتوه من كتابة الأوبرا بالكامل، وسوف يتم توقيع العقد مع رئيس مجلس إدارة الأوبرا المصرية، مجدي صابر كي يتم تقديم الأوبرا بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية عام 2020.

كذلك نوّه عالم الآثار بأن العالم كله سوف يحتفل في 4 تشرين الثاني من العام 2022 بمرور 100 عام على اكتشاف عام الآثار والمصريات البريطاني، هوارد كارتر، مقبرة “توت عنخ آمون”.