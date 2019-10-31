كانييه ويست: “أرفض الإجهاض فهو جريمة”

متابعة بتجــــــــــــرد: رفض النجم العالمي كانيي ويست فكرة الإجهاض وتحديد النسل، معلّقاً على الموضوع بجملة: “لا يحقّ لك أن تقتل”.

وقام بحوار طويل في نهاية الأسبوع، وأعلن عن ألبومه الجديد Jesus is King، وانتقد الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة قائلاً إنّه قام بغسل دماغ الأميركيين ذات البشرة الداكنة اللون وجعلهم يلجؤون للإجهاض.

وقال لموقع Metro: “لقد أقنعنا الديمقراطيّون بالتصويت لهم مقابل “طوابع الغذاء” لسنوات طويلة، إضافةً إلى أخذ الآباء من منازلهم”.

ثمّ أضاف: “أمّا الخطّة الثانية، فهي التخفيض من أصواتنا من خلال تشجيعنا على إجهاض أطفالنا”، مؤكداً أنّه لا يخاف من تعليقاته هذه، فهو لا يخاف إلا من الله.