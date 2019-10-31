متابعة بتجــــــــــــرد: رفض النجم العالمي كانيي ويست فكرة الإجهاض وتحديد النسل، معلّقاً على الموضوع بجملة: “لا يحقّ لك أن تقتل”.
وقام بحوار طويل في نهاية الأسبوع، وأعلن عن ألبومه الجديد Jesus is King، وانتقد الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة قائلاً إنّه قام بغسل دماغ الأميركيين ذات البشرة الداكنة اللون وجعلهم يلجؤون للإجهاض.
وقال لموقع Metro: “لقد أقنعنا الديمقراطيّون بالتصويت لهم مقابل “طوابع الغذاء” لسنوات طويلة، إضافةً إلى أخذ الآباء من منازلهم”.
ثمّ أضاف: “أمّا الخطّة الثانية، فهي التخفيض من أصواتنا من خلال تشجيعنا على إجهاض أطفالنا”، مؤكداً أنّه لا يخاف من تعليقاته هذه، فهو لا يخاف إلا من الله.
كانت هذه تفاصيل خبر كانييه ويست: “أرفض الإجهاض فهو جريمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.