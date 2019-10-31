يوسف الخال: “الكف بتردّو بكفّين”

متابعة بتجــــــــــــرد: تفاعل روّاد موقع التواصل الإجتماعي مع تغريدة النجم اللبناني يوسف الخال الّذي رفض أن تكون الثورة سلميّة بوجه العنف الذي يتعرض له المتظاهرون من أجل الوصول إلى نظام جديد.

وفي التفاصيل، فقد شرح يوسف الخال نظرته للثورة بالقول “أنا ضد إنو الثورة تكون سلمية. أنا ضد إذا أكلت كف ما تردّو بكفّين”.

وأردف يوسف الخال قائلاً “أنا ضد إحترام الآليات الدستورية العتيقة، أنا ضدّ المنظومة المُنَظَّمة بهيك نظام، أنا ضد بدعة الديموقراطية التوافقية”.

وختم الخال تغريدته بالهدف الأنسب من الثورة برأيه قائلاً “أنا ضد أي ثورة ما بتخلق نظام سياسي بديل بفكر جديد علمي وعلماني”.