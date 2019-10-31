دنيا بطمة مُتهمة بالجرأة بسبب مشهد حوض الإستحمام – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: حصدت الفنانة المغربيّة دنيا بطمة أكثر من مليونيّ مشاهدة على فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ندمانة”، وانهالت عليها الإتهامات بالمبالغة بالجرأة ببعض المشاهد. وفي التفاصيل، شاركت دنيا بطمة متابعيها على تطبيق الصور إنستغرام بمقطع من الفيديو كليب أثار بلبلةً بين صفوف روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، كيف لا وظهرت فيه من داخل حوض الإستحمام المليء برغوة الصابون قبل أن تنزلق كليّاً فيه. شاهدوا دنيا بطمة في حوض الإستحمام بالفيديو كليب الجديد، وشاركونا آراءكم: هل بالغت بالجرأة؟

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