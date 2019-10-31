مسلسل Stranger Things 3 الأكثر نجاحًا على نتفليكس!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت شبكة “نتفليكس” عن أرقام المشاهدة التي حصدتها أهم إصداراتها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأعلنت الشبكة أن الموسم الثالث من Stranger Things كان أنجح مسلسل لها على الإطلاق. وشاهد 64 مليون أسرة سلسلة الغموض في الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقها.

يعتبر Stranger Things مسلسل من نوع الخيال العلمي الرعب، وهو من إنتاج شركة Duffer Brothers، ويتناول الموسم الأول منه مدينة هوكينز الخيالية، الموجودة بولاية إنديانا، في مرحلة زمنية محددة وهي نوفمبر 1983.

ويركز العمل على التحقيق في قضية اختفاء ولد صغير وسط أحداث خارقة للطبيعة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك ظهور فتاة لديها قدرات خارقة تساعد أصدقاء الولد المفقود في البحث عنه.

أما الموسم الثاني فكانت أحداثه في العام 1984، وهو تكملة للموسم الأول، وتحاول فيه الشخصيات العودة إلى الحياة الطبيعية. واتخذ الموسم الثالث من Stranger Things الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة، من العام 1985 مرحلة زمنية له.

وقد رشح العمل لـ31 جائزة Primetime Emmy، و4 جوائز غولدن غلوب وحاز جائزة SAGA في العام 2016 عن موسمه الأول.

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وقد عرض الموسم الأول في العام 2016 وتبعه الموسم الثاني في العام 2017، وعاد في العام 2019 بالموسم الثالث. وكانت شركة Duffer Brothers قد أعلنت عن انه يمكن أن لا يكون الجزء الرابع هو الأخير بل من المحتمل أن يكون هناك جزء خامس.

كما كشفت نتفليكس عن أن مسلسل Unbelievable، شاهدته 32 مليون أسرة في أول 28 يوماً له، وهو من بطولة Kaitlyn Dever ،Toni Collette وMerrit Wever. بينما حقق الفيلم العائلي Tall Girl واحد وأربعون مليون مشاهدة بالوقت نفسه.

ويتم حساب نسب مشاهدة العمل، عندما يقوم المستخدم بمشاهدة الفيلم بما لا يقل عن سبعين بالمئة منه. وبناء على ذلك فإنه لا يوجد أي عمل تجاوز نسب المشاهدة التي حققها الموسم الثالث من Stranger Things.