المخرج شربل خليل يُفجع بوفاة أعز الناس

Oct 31, 2019
“الدنيا إم، لما بتموت الإم بتخلص الدنيا”، بهذه الكلمات نعى المخرج شربل خليل والدته “هند يوسف مارون” التي توفيت اليوم الخميس، 31 تشرين الأول 2019.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الجمعة 1 تشرين الثاني عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة الورديّة الرعائية – حراجل.
تُقبل التعازي اليوم الخميس حتى السابعة مساءً، وقبل الدفن وبعده، ويوم السبت 2 تشرين الثاني من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً في صالون كنيسة سيدة الوردية – حراجل.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من المخرج شربل خليل ومن عائلة الفقيدة.
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