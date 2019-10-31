مارلين توتونجيان: هذه قواعد الجمال.. وإطلالة نادين نجيم الأكثر طلبًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أوضحت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والإعلامية مارلين توتونجيان، أنَّ تواجدها في الحفلاتٍ الخاصة بالجمال والموضة يعدُّ تبادلاً للخبرات الهامة لها على الصعيد الشخصي، وعلى صعيد تطبيق بعض الأفكار الجديدة وتقديمها للمهتمات بالجمال والموضة.

وأشارت مارلين التي تُعد من المؤثرين الاجتماعيين المهتمين بتصميم الإطلالات، والتي تعمل على صنع فيديوهات عنوانها الجمال، تقدم عبرها نصائحها الخاصة والتي تساهم من خلالها بإبراز كل ما من شأنه تشجيع النساء على الاهتمام بأنفسهن وزيادة ثقتهنَّ بأنفسهن، خصوصًا أنَّ العديد من السيدات مؤخرًا بتنَ يتشبّهن ويسعين إلى البحث عن إطلالة نجمات التلفزيون.

وفي مقابلتها مع فوشيا، أكدت مارلين أن مشاركتها إلى جانب خبير التجميل ميلاد يعني لها الكثير على الصعيد العملي، وأيضًا على الصعيد الشخصي إذ يعدُّ أحد أصدقائها المقربين.

وأضافت مارلين أن الكثيرات يطلبن منها تطبيق مكياج نادين نجيم وسيرين عبدالنور، كما أنها تحرص على تطبيق الحيل التجميلية العملية التي تستطيع النساء تطبيقها في حياتهن اليومية.

وقالت مارلين، إنها تعتمد الأسلوب المبسط والخطوات السهلة لكسب الجمهور، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد الأهم بالنسبة للنساء.

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وعن المكياج، أكدت خبيرة التجميل أن هذا المجال فن مثل الرسم تمامًا، وعلى الخبير إبراز كل الملامح الجميلة ومحاولة عدم تسليط الضوء على الملامح غير المحبذة.

وعن ألوان شتاء 2019 أوضحت أنَّ الأحمر والموف والأصفر هي الطاغية على موضة نهاية العام الجاري 2019، أي الخريف والشتاء، وأشارت إلى أن ألوان النيون ستظل قائمة كذلك.

وعن جرأتها في وضع المكياج، قالت مارلين إنها لا تعاني من أية مشاكل في تطبيق أي شيء، لكنها تفضل دائمًا الخطوات التي تزيد من الجمال ولاتخطفه.

وبيّنت مارلين في النهاية أن على كل امرأة أن تبحث فيما يليق بها، وما يناسبها بعيدًا عن اللهاث وراء ماهو جميل فقط.