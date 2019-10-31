هؤلاء النجمات اقتبسن إطلالاتهن من أيقونة هولييود القديمة كيلي غريس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما كانت نجمات هوليوود القديمة مصدر إلهام صناع الموضة، وباعتبارها أحد أشهر ممثلات هوليوود وأميرة موناكو، فليس من المستغرب أن تبقى غريس كيلي مصدر إلهام للكثيرين بعد مرور عقود من الزمن.

وتشتهر غريس في جميع أنحاء العالم بأناقتها وجمالها الكلاسيكيين، وفي السنوات التي تلت حادثة وفاتها المأساوية، اختارها العديد من المشاهير وعضوات العائلات الملكية كمصدر إلهام، سواء تسريحات شعرها أو إطلالاتها الأيقونية.

فيما يلي أبرز 12 إطلالة مستوحاة من إطلالات غريس كيلي الأيقونية:

جينيفر لوبيز

تألقت النجمة على السجادة الحمراء في حفل جوائز الحكام 2019، معتمدة تسريحة شعر الضفيرة على شكل كعكة محكمة وقلادة ماسية مزدوجة، وقد ذكّرنا مظهرها الجمالي بإحدى إطلالات الأميرة الراحلة.

دوقة كامبريدج كيت ميدلتون

يعتقد الكثيرون أن غريس كيلي كانت مصدر الإلهام وراء فستان زفاف كيت ميدلتون الأيقوني من علامة ألكساندر ماكوين، والذي تميز بالعديد من التفاصيل المشابهة، بما في ذلك أكمام الدانتيل الكاملة، والتنورة الكاملة بالطيات، والتوب الضيق، والخصر المحدد.

شارلوت كاسيراغي

بما أن غريس كيلي هي جدتها، فليس من المستغرب أن تتطلّع إليها شارلوت كاسيرغي كمصدر إلهام لحفل زفافها. حيث اختارت الحفيدة ارتداء قلادة فيستون الماسية الشهيرة والتي تعود لغريس.

أميرة ويلز ديانا

تقول الشائعات أن الفستان الذي ارتدته الأميرة ديانا في مهرجان كان السينمائي خلال عام 1987 من توقيع كاثرين ووكر، مستوحى من فستان غريس كيلي متعدد الطيات في فيلم To Catch A Thief.

بينلوبي كروز

خلال ظهورها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2012، اعتمدت بينيلوبي كروز تسريحة شعر مموجة وثابتة ذكّرتنا بمظهر غريس كيلي الأيقوني.

الأميرة يوجيني

Advertisements

كشفت الأميرة يوجيني أنها استخدمت صورة لغريس كيلي من فيلم To Catch a Thief كمصدر إلهام لفستان الاستقبال الحريري الذي ارتدته في حفل زفافها.

ليدي غاغا

أضفت النجمة ليدي غاغا لمسة من وحي غريس كيلي على إطلالتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2018، مرتدية زوجًا من القفازات الحريرية التي تصل إلى أعلى الكوع في إشارة إلى أيقونة هوليوود القديمة.

دوقة ساسكس ميغان ماركل

أثناء زيارتها لنيوزيلندا، خطفت دوقة ساسكس ميغان ماركل الأنظار بفستان أسود أنيق، والذي أشار الكثيرون إلى كونه مشابهًا بشكل كبير لفستان غريس كيلي الأسود في فيلم Dial M for Murder.

بري لارسون

من تسريحة الكعكة الأنيقة إلى كاب التول ذي الأطراف غير المتماثلة، بدا فستان بري لارسون من مونيك لويلييه مشابهًا لأحد فساتين كيلي غريس الأيقونية.

سارة جيسيكا باركر

استلهمت جيسيكا باركر إطلالتها في حفل Met Gala لسنة 2014 من إطلالة غريس كيلي الأيقونية في فيلم Rear Window، مرتدية فستانًا من توب أسود بحمّالات وقصة صدر منخفضة وتنورة بيضاء ضخمة وزوج من القفازات الحريرية البيضاء.

نيكي هيلتون

أكدت وريثة سلسلة فنادق هيلتون نيكي هيلتون، أن فستان زفافها من الدانتيل المخرم والياقة العالية مستوحى من فستان زفاف غريس كيلي الشهير.

بيلا حديد

تعد غريس كيلي من أولى النجمات اللاتي اعتمدن صيحة ارتداء الوشاح على شكل توب، وفي عام 2017 اعتمدت العارضة بيلا حديد إطلالة مشابهة لإحدى إطلالات كيلي في فيلم Mogambo، مرتديةً وشاحًا أحمر اللون منقطًا على شكل توب.