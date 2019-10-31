كيم كارداشيان تقاضي تطبيقًا.. وتَطلب تعويضًا بـ 10 ملايين دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفعت نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان دعوى قضائية، مطالبة بتعويض مالي كبير بسبب استخدام تطبيق Sweet Cam لصورها أثناء ترويح منتجاتها التجميلية في عام 2017، دون الحصول على إذن مسبق منها.

ونشرت صحيفة "مترو" أن النجمة كيم كارداشيان رفعت دعوى قضائية في المحكمة العليا بكاليفورنيا ضد شركة Ihandy التي تمتلك التطبيق، مقرها الرئيس في هونغ كونغ، ولكن لديها فرعًا آخر في ولاية كاليفورنيا، متهمة إياهم بالحصول على صورها من حملتها الإعلانية، واستخدامها دون إذن مسبق منها لجني ملايين الدولارات والاستفادة من شهرتها.

ويؤكد الفريق القانوني لكيم أنهم يسعون للمطالبة بتعويض تبلغ قميته 10 ملايين دولار؛ لأن هذا التطبيق قد جنى أموالًا كثيرة مستغلين شهرة كيم ومنتهكين حقوق الملكية لصورها، كما أنها تحصل على مبالغ أكثر من ذلك بكثير، إذا تم التعاقد معها بشكل مباشر في الحملات الإعلانية والترويج.

أما عن الشركة التي تقاضيها كيم، فقد صرّح القائمون عليها أن صورها هذه منتشرة بكثرة على الإنترنت دون قيود وأي شخص يمكنه الحصول عليها، كما أن صور كيم ليست هي فقط التي تجني الملايين للشركة، والجدير بذكره أن Ihandy استمرت في نشر صور لكيم حتى بعد رفع الدعوى القضائية ومطالبتهم بالتعويض.