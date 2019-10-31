محمود العسيلى يحتفل بعيد ميلاد خطيبته

القاهرة - لايف ستايل
حيث بدت خطيبة العسيلي وهي تبكي وتقبل خطيبها في الصور التي علق عليها محمود العيسلى قائلا "عيد ميلاد سعيد لمنقذة و شريكة حياتى , و القلب الملئ بالسعادة و الامل الحقيقى , عيد ميلاد سعيد للمراة التى فخور بها , لضهر حقيقى مبيتكسرش .. بحبك". وجاءت أبرز تعليقات متابعى محمود العسيلى: ما شاء الله ربنا يحفظكوا , حلوين اوى , ايه الرومانسية دى يا عسيلى. وعلقت حلا شيحة: "كل سنة و انتى طيبة بحبكوا انتو الاتنين". .
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