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محمود العسيلى يحتفل بعيد ميلاد خطيبته

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القاهرة - لايف ستايل
احتفل الفنان محمود العسيلى أمس بعيد ميلاد خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم حيث نشر محمود العسيلى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الرومانسية التى تجمعه بخطيبته من داخل أحد الفنادق الشهيرة فى باريس. 

  حيث بدت خطيبة العسيلي وهي تبكي وتقبل خطيبها في الصور التي علق عليها محمود العيسلى قائلا "عيد ميلاد سعيد لمنقذة و شريكة حياتى  , و القلب الملئ بالسعادة و الامل الحقيقى , عيد ميلاد سعيد للمراة التى فخور بها , لضهر حقيقى مبيتكسرش .. بحبك".  وجاءت أبرز تعليقات متابعى محمود العسيلى: ما شاء الله ربنا يحفظكوا , حلوين اوى , ايه الرومانسية دى يا عسيلى.   وعلقت حلا شيحة: "كل سنة و انتى طيبة بحبكوا انتو الاتنين". .

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