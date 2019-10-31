آسر يس يدعم طفل من متلازمة داون في اليوم العالمي للمرض

القاهرة - لايف ستايل طلب الفنان أسر ياسين من جمهوره متابعة حساب الطفل نوح، ومعرفة معلومات عن مرضى متلازمة داون. وجاءت رسالة آسر ياسين، مصحوبة بصورة جمعته بـ "نوح"، أحد الأطفال المصابين بمتلازمة داون، عبر حسابه الشخصي بـ "أنستجرام".



وكتب آسر "بما إن ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون،‏ فتابعوا حساب "نوح" على إنستجرام ‏لو عايزين تعرفوا كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون ‎واتعرفوا عليه وشوفوا بهجة أكتر.. ‎معلومة النهاردة: ‎الأطفال اللي عندها متلازمة داون بيتعلموا وبيطوروا مهارات جديدة طول حياتهم بس ممكن يوصلوا لأهدافهم بمعدل مختلف. ركزوا على الفرد واعرفوا قدراته واحتياجاته عشان تعرفوا تتعاملوا معا » قد يهمك ايضاً: تنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفراء نوايا حسنة لمنظمة الهجرة الدولية Advertisements آسر ياسين يبدأ التحضير لـ الشايب برفقة الجهيني

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