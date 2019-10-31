منى زكي تكشف عن مواصفات العمل الذي سيجمعها مع زوجها أحمد حلمي

كشفت الفنانة منى زكي، عن مواصفات العمل الذي سيجمعها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، خلال لقاء مع برنامج «عرب وود» إنها تتمنى العمل معه لكن ما يعطلهما هو الكتابة.

وأكدت مني في حديثها، أنه من النادر أن يحصلا على شخصيات تنال إعجابهما، لذا تدعو الله أن يحدث هذا الشيء حتى يظهران سويا في عمل واحد.

وستعد منى، حاليًا لتصوير مشاهدها داخل فيلم "الصندوق الأسود" والذي تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، كما تقوم الآن بالانتهاء من تصوير فيلمها "العنكبوت" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

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