سيد رجب يحضر العرض العالمي الأول لـ"حبيب" في أيام قرطاج السينمائية

حرص النجم سيد رجب، ومخرج فيلم «حبيب» المخرج شادي فؤاد، على حضور العرض العالمي الأول للفيلم المشارك بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وقد نال الفيلم تصفيق الجمهور التونسي الذي عبر عن إعجابه بالعمل .

وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

الفيلم بطولة سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني و S Productions ، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي، ديكور لورا هاني و من تأليف وإخراج شادي فؤاد.

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