القاهرة - لايف ستايل
حرص النجم سيد رجب، ومخرج فيلم «حبيب» المخرج شادي فؤاد، على حضور العرض العالمي الأول للفيلم المشارك بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وقد نال الفيلم تصفيق الجمهور التونسي الذي عبر عن إعجابه بالعمل . وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب. الفيلم بطولة سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني و S Productions ، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، موسيقى أحمد الصاوي، ديكور لورا هاني و من تأليف وإخراج شادي فؤاد.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- سيد رجب يكشف سر رفضه العمل مع المخرج يوسف شاهين
- سيد رجب يُوضِّح أنّ "أبوالعروسة 2" يحمل مفاجآت عدة
كانت هذه تفاصيل خبر سيد رجب يحضر العرض العالمي الأول لـ"حبيب" في أيام قرطاج السينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.