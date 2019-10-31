شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف دولار قيمة إقامة ليندسى لوهان بفندق فاخر فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنفقت الممثلة والمغنية الأمريكية ليندسى لوهان مبلغ 14 ألفا و259 دولارا أمريكيا، تكلفة إقامة 11 ليلة فى أحد فنادق نيويورك.

واستخدمت الممثلة الأمريكية اسما مستعارا وهو "ليلى فلاورز"، بالإضافة إلى وجود ثلاثة من صديقاتها بـ غرف مجاورة لـ غرفتها، والتى تكفلت بهم أيضا لوهان، وفقا للفاتورة المفصلة التى نشرها موقع "Dailymail".



فاتورة ليندسى لوهان

وأنفقت لوهان ما يقرب من 600 دولار، منها 100 دولار على المشروبات غير الكحولية، و350 دولار على مشروبات كحولية، و42 دولارا على الوجبات الخفيفة و9 دولارات على عصى البخور، بالإضافة إلى 45 دولارا لسيارات الأجرة.



الفندق

وأقامت لوهان فى غرفة تكلفتها 775 دولارًا فى الليلة، والتى لم تشمل الضرائب التى تبلغ قيمتها 100 دولار فى الليلة، وطلبت النجمة الأمريكية من الفندق إضافة كماليات الغرفة التى أقامت بها إلى الفاتورة، بما فى ذلك الذهاب إلى الصيدلية ورش Lysol.

ومع نهاية إقامتها فى الفندق وصل المجموع الكلى لـ فاتورة لوهان 14 ألفا و259 دولارا و89 سنتا، وبالرغم من الرقم الكبير إلا أن لوهان كان لها واقعة كبيرة فى 2012، حيث إنها أقامت بـ فندق Chateau Marmont، لكنها لم تقم بسداد الفاتورة التى وصلت إلى 46 ألف دولار، ما أدى إلى حظرها من الفندق.

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يذكر أنه كانت آخر أعمال لوهان السينمائية فيلم Among the Shadows، الذى طرح فى مارس من العام الجارى، وذلك بعد 6 سنوات غياب عن شاشات السينما.

فيلم Among the Shadows دار حول محققة خاصة التي تحاول الكشف عن هوية من قام بـ قتل عمها مع الحفاظ على سرّ أنها من سليل الذئاب، شارك لوهان بطولة العمل مجموعة متميزة من الأبطال منهم جياني كابالدي و شارلوت بيكيت و دويمينيك ماداني، وغيرهم.



ليندسي لوهان



لندسى لوهان



لندسى لوهان