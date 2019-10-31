تراند اليوم : من حضن جوزها لإصحابها .. مي عمر تخطف الانظار بملابسها – صور

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنانة ماجد المصرى، stories جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، برفقة مجموعة من الأصدقاء.

وظهرت فى إحدى الصور الفنانة مى عمر بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام شفافة، وتميز التصميم بالنقاط ذات اللون الأبيض.

وانتعلت مى عمر بوت بكعب عالٍ يصل إلى الركبة باللون الأسود المتناسق مع لون إطلالتها، وبدت بخصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل ولكنها اكتفت ببعض اللمسات البسيطة.